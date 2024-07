Corinthians acerta a contratação do meia Charles, do Midtjylland

O Corinthians acertou a contratação do meia Charles, que atuava pelo Midtjylland, da Dinamarca. O atleta, de 28 anos, deve chegar ao Brasil nos próximos dias para realizar os tradicionais exames médicos e assinar contrato, cuja duração será de quatro anos.

Dessa maneira, o Timão vai pagar 1,6 milhão de dólares (cerca de R$ 9 milhões), valor que será quitado em três parcelas.

Agora, o Corinthians tem quatro reforços contratados nesta janela de transferências. Afinal, o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho e o meia Alex Santana já haviam acertado com o clube do Parque São Jorge. A diretoria ainda vai buscar novos jogadores para o setor ofensivo.

Charles preencherá uma das maiores carências do elenco do Corinthians na avaliação do clube. Isso porque o meia tem 1,87m, auxiliando tanto nas bolas áreas defensivas quanto ofensivas. E a necessidade ficou ainda mais latente após a saída de Fausto Vera para o Atlético-MG.

Na temporada passada, Charles atuou em 38 partidas pelo Midtjylland, a metade delas como titular. No Timão, ele vai disputar posição com os meias Raniele, Breno Bidon, Ryan e Alex Santana.

