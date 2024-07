Atlético: Mariano e Lemos são liberados; Rubens começa a transição

Aos poucos, os problemas do técnico Gabriel Milito são solucionados. O time já está mais encorpado, sobretudo, com as chegadas dos reforços. No entanto, o departamento médico do Atlético deu boas notícias ao treinador atleticano nesta sexta-feira (19).

O zagueiro Maurício Lemos e o lateral-direito Mariano foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição do treinador para a partida contra o Vasco. O duelo contra o clube carioca será no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV.

O técnico Gabriel Milito deve relacionar os dois. Todavia, não serão titulares da equipe na partida do domingo.

Outra boa notícia para o treinador atleticano é que o meia/lateral Rubens já iniciou a transição. Esse é o momento entre o departamento médico e os jogos. Assim, a tendência é que nos próximos dias ele já fique à disposição para voltar ao time.

Quem não vai para o jogo é o lateral Guilherme Arana. O ala foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Milito faça improvisação no setor.

Provável escalação do Galo: Matheus Mendes; Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs e Junior Alonso; Otávio, Alan Franco, Scarpa, Bernard, Paulinho e Hulk.

