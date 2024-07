Botafogo encaminha empréstimo de Segovinha para clube árabe

O Botafogo encaminhou a ida de Segovinha por empréstimo para um clube dos Emirados Árabes. Não haverá opção de compra por valor fixado. A informação é do jornalista Thiago Franklin, do “Canal do TF”.

LEIA MAIS: Botafogo x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Matías Segovia voltou ao Alvinegro após empréstimo ao RWD Molenbeek, mas nem chegou a ser utilizado. O Glorioso optou por emprestá-lo novamente. O nome do novo clube do jogador ainda não se sabe.

Na Bélgica, pelo clube que também pertence ao sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, Segovinha somou sete jogos e uma assistência. Assim como no Glorioso, não marcou nenhum gol. Entretanto, nas duas últimas partidas do campeonato local, foi titular.

Xodó na temporada de 2023, Segovinha perdeu espaço na reta final. Contudo, o jogador ainda não conseguiu uma sequência de partidas para conquistar a posição de titular.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.