Vasco tenta mandar clássico contra o Fluminense no Nilton Santos, mas Botafogo recusa

O Vasco solicitou que o clássico contra o Fluminense fosse realizado no Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo. Entretanto, a diretoria do alvinegro vetou a possibilidade do duelo no local.

O presidente do Cruz-Maltino, Pedrinho, revelou durante o sorteio da CBF para a Copa do Brasil que tentaria levar o jogo para o Niltão. As alternativas que surgem são Cariacica, Brasília e o Maracanã. Todavia, o Vasco não pode receber o rival em São Januário em decorrência de uma determinação do BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento nos Estádios).

Na apresentação de Coutinho para a imprensa, o dirigente do Vasco falou sobre o motivo de não poder levar o duelo para a casa do Gigante da Colina.

“Em São Januário (Vasco x Fluminense) porque o BEPE não autorizou. A gente ia botar em Brasília, mas a agenda está fechada. Cariacica é uma alternativa. O Maracanã, a gente conversou num momento de negociação onde achamos que o custo ia ser muito maior do que a receita”, disse Pedrinho.

Vasco também não deve utilizar o Maracanã

Todavia, em 2023, o clássico com mando do Vasco contra o Fluminense foi no Nilton Santos. Assim, até o momento, a situação segue sem definição. O jogo está marcado para o dia 10 de agosto. Embora o Maracanã seja uma alternativa, o Flamengo atuará nos dias 11 e 15, pelo Brasileirão e Libertadores, respectivamente. Além disso, o rubro-negro deseja que o gramado esteja em perfeitas condições, o que pode inviabilizar qualquer mudança para o local.

