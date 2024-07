Bebeto critica CBF por falta de evento sobre Tetra

Integrantes do grupo que conquistou o Tetra se reuniram na noite desta sexta-feira para celebrar os trinta anos da conquista, em um restaurante na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O ex-atacante Bebeto, por exemplo, lamentou que a CBF não tenha organizado um evento para a celebração do tetra. A “falta de carinho” da entidade com a geração foi compartilhada entre outros campeões mundiais.

“Até difícil da gente falar. Hoje aqui, o Outback abriu as portas para a gente, abriu as portas. Quem deveria fazer isso era a CBF. Nos 25 anos, fizemos uma festa linda, na Granja Comary. A CBF não abriu as portas, mas o Outback abriu, e a gente fica muito feliz por isso. Vamos curtir esse momento. É triste da gente falar. Como a Confederação Brasileira de Futebol não fez nem que fosse uma festa, que lembrassem da gente”, disse Bebeto.

Romário, aliás, revelou que conversou com o presidente da CBF para um evento. Segundo o Baixinho, o papo não evoluiu.

“Eu cheguei a conversar com o presidente Ednaldo de fazermos uma comemoração aos 30 anos, mas acabou não evoluindo. Independente disso, estamos aqui juntos, nos divertindo e relembrando várias coisas. O que vale é o que está acontecendo”, disse.

O evento contou com uma tela com momentos dos jogos daquela campanha. Além deles, também estiveram presentes grandes nomes daquela conquista, como Branco, Mauro Silva, Ricardo Rocha, Cafu, Marcio Santos, Zinho, Mazinho e até mesmo o técnico Parreira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.