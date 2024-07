Jorginho detona atitude de jogadores da Seleção: ‘Acaba Copa América, já postam foto em Ibiza’

Tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, o ex-lateral Jorginho detonou a atitude dos jogadores da atual geração após a queda nas quartas de final da Copa América, para o Uruguai. A manifestação aconteceu em evento de celebração aos 30 anos do tetracampeonato, em um restaurante no Rio de Janeiro.

O ex-jogador classificou como inadmissível a maneira como alguns dos convocados por Dorival Júnior se comportaram após a eliminação nos Estados Unidos.

“Eu sei que tem muita gente que ama (a seleção brasileira), mas é inadmissível depois de uma derrota como aquela. Eu que na minha derrota lá (em 2010), muitos de nós não saímos de casa. Ficamos mais de um mês dentro da nossa casa com vergonha de ter perdido uma Copa do Mundo”, começou por dizer.

“Acaba uma Copa América, os caras já postam – eu já tinha falado isso lá em 2014 – os caras postam foto em Ibiza, foto aqui, ali, como se nada tivesse acontecido. Se você não sente a dor da derrota, você não tem condições de se alegrar com a sua vitória”, disse.

A celebração, aliás, contou com a presença de nomes como Romário, Cafu, Parreira, Bebeto, entre outros vencedores do Mundial.

