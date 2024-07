‘Garçom’, Luiz Henrique cresce em jogos grandes e se firma no Botafogo

Segunda contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Luiz Henrique já mostrou que se encaixou no Botafogo. O atacante, de apenas 23 anos, evoluiu ao longo dos jogos e esquemas do técnico Artur Jorge. Além das boas atuações, o jogador se tornou o maior ‘garçom’ da equipe, com quatro assistências até o momento. Contra o Internacional, neste sábado, ele terá mais uma oportunidade de manter a boa fase com a camisa gloriosa.

LEIA MAIS: Botafogo x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Desde que chegou ao Botafogo, Luiz Henrique soma 27 partidas, mas o início dele foi complicado. Em duelo pelo Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, o atleta sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e ficou nove partidas sem entrar em campo. Entretanto, voltou ainda melhor.

Depois de uma sequência irregular de jogos, Luiz Henrique se firmou contra o Universitario, pela Libertadores. Neste jogo, ele balançou as redes pela primeira vez com a camisa alvinegra. Ainda no embalo, brilhou em clássico contra o Flamengo, com belo gol e atuação de gala. Na comemoração, usou a máscara do Pantera Negra.

Contra a LDU, Luiz Henrique também foi importante para classificação e deu assistência para Hugo abrir o placar. Depois disso, o Pantera não participou de jogadas finais, porém foi importante em construção, dribles e velocidade em cada. Ele só foi marcar novamente contra o Vitória e, posteriormente, contra o Atlético-MG.

Elogio do técnico

Na última quarta-feira contra o Palmeiras – duelo que valia liderança do Brasileiro – LH, mais uma vez, foi um dos principais jogadores da partida e reforçou ainda mais que está consolidado. O jovem deu passe para Tiquinho Soares para exorcizar fantasmas do passado recente. Fora isso, foi incansável durante todo o duelo. No fim, o técnico Artur Jorge rasgou elogios.

“A importância do Luiz é a mesma do Oscar, do Diego e do Kauê. Todos são importantes. Hoje de fato o Luiz fez um excelente jogo, desequilibrou, um jogador que ainda teve a iniciativa para criar esses desequilíbrios. A importância é coletiva, vocês vão ouvir sempre de mim que a importância é coletiva, não existe jogador que consiga vencer um jogo sozinho, não existe um jogador que decide nos 90 minutos, existem momentos em que temos que ter o Tiquinho para finalizar e o John para defender, mas no meio desses jogadores, tem jogadores que precisam fazer papéis importantíssimos”, destacou.

Com Luiz Henrique, o Botafogo tenta manter o bom momento e a liderança do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro, aliás, está sozinho na ponta, com 36 pontos, e tem como próximo adversário o Internacional, neste sábado, às 18h30, no Nilton Santos, pela 18ª rodada da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.