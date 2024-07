Botafogo e Internacional fazem um jogaço neste sábado (20/07), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O jogo é pela 18ª rodada do Brasileirão. O Glorioso, com 36 pontos, busca se manter na liderança isolada. O Colorado, que promove a estreia do treinador Roger Machado, está no 13° lugar, com 19 pontos, e luta por uma vaga na parte de cima da tabela. A Voz do Esporte transmite esta partida e inicia a sua cobertura às 17h, sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração.