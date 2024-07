Ex-volante do Atlético, Moacir morre aos 54 anos

Ex-jogador do Atlético-MG, Moacir Rodrigues Santos morreu neste sábado, aos 54 anos, em Belo Horizonte. O ex-volante enfrentava um câncer no estômago e não resistiu após dois lutando contra a doença. Nascido na cidade de Timóteo, no interior de Minas Gerais, estreou pelo Galo em 1987.

No clube de Minas Gerais, Moacir ganhou o Campeonato Mineiro três vezes (1988, 1989 e 1991). Ele também estava no elenco do título da Conmebol em 1992, que foi a primeira conquista internacional da história do Atlético, onde atuou em 199 partidas e marcou 24 gols.

Além da trajetória marcante pelo Galo, Moacir jogou também outros clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, Flamengo, Internacional, Portuguesa, Ituano e Náutico. No interior de Minas, atuou por Mamoré e Uberaba. Fora do país, passou por Atlético de Madrid e Sevilla, ambos da Espanha, e Tokyo Verdy, do Japão.

Moacir destacou-se pelo Atlético

Moacir iniciou a carreira em 1986, no Santa Tereza, clube amador de Belo Horizonte. Em seguida, foi para a base do Atlético. Ainda como atleta júnior, em 1988, foi convocado pela Seleção Brasileira de amadores, sagrando-se campeão Sul-Americano da categoria.

A estreia como profissional foi justamente em um clássico diante do maior rival, o Cruzeiro, em 1987. O Atlético saiu vencedor por 4 a 2. A primeira passagem pelo Galo foi de 1987 a 1992, voltando em 1996.

O ex-volante pendurou as chuteiras em 2003 e tentou seguir no futebol como empresário de jogadores. Contudo, abandonou a ideia e se dedicou ao samba, uma de suas paixões, e pelo futevôlei.

