Conselho do Fluminense votará sobre criação da ‘Fla-Flu Serviços’

O Fluminense convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que ocorrerá no dia 29 de julho, para votar a criação de uma empresa em conjunto com o Flamengo, chamada Fla-Flu Serviços S.A., destinada à gestão do Maracanã pelos próximos 20 anos. Portanto, esta empresa será a concessionária; o prazo final para a celebração do contrato com o Governo do Estado é 10 de agosto.

Associados do clube e membros do programa Sócio Futebol poderão votar na AGE. No caso do programa de sócio-torcedor, apenas aqueles que têm, de forma estatutária, direito a voto, poderão participar. Isso inclui os planos 100%, 75%, Arquiba Família, Maracanã Mais e Maracanã Mais Família. Além disso, é necessário que tenham dois anos completos ininterruptos de associação, e que não tenham exclusão do quadro por inadimplência de três mensalidades.

A votação de “sim” ou “não” ocorrerá das 9h às 18h, nas Laranjeiras. Portanto, aqueles que têm direito ao voto decidirão se querem ou não que o Fluminense administre o Maracanã, visto que a formação da empresa é essencial para a assinatura do contrato. A decisão passará pela AGE devido à interpretação do estatuto do clube, que prevê votação em quaisquer situações envolvendo integralização de capital.

A empresa seguirá os moldes de participação econômica na constituição do consórcio. O Flamengo deterá 65% das ações, enquanto o Fluminense gerenciará os 35% restantes. O documento entregue pela dupla no processo de licitação prevê investimentos de R$ 393 milhões em obras e manutenções das instalações ao longo dos próximos 20 anos.

Flamengo indicará presidente do Conselho

Assim, para cumprir a regra do documento, a divisão será pela capacidade financeira dos dois clubes – que é maior no Rubro-Negro. No Fluminense, prevalece o entendimento de não fazer promessas que não podem ser cumpridas.

Em termos práticos, a Fla-Flu Serviços será uma empresa de modalidade SPE: Sociedade de Propósito Específico, com governança estabelecida. Tanto Flamengo quanto Fluminense indicarão três membros cada para o conselho de administração.

O presidente do conselho da Fla-Flu Serviços será indicado pelo Flamengo, que também designará o diretor financeiro da empresa. A escolha do diretor comercial ficará a cargo do Fluminense.

É importante ressaltar que a distribuição 65/35 refere-se às receitas não relacionadas a partidas no Maracanã, como aluguel para eventos, venda de camarotes, arrecadação com estacionamento e tour Maracanã. Em dias de jogo, a receita – formada por venda de ingressos, alimentos e bebidas, itens comercializados, entre outros – será inteiramente do clube mandante.

