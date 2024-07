Fortaleza x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (21), às 18h30, no Castelão, em um confronto válido pela 18ª rodada do Brasileiro Série A. Por um lado, o Leão do Pici ocupa a sétima colocação, com 29 pontos, enquanto, por outro lado, o Dragão está em penúltimo lugar, com 11 pontos. Portanto, este jogo é crucial para ambas as equipes, com o Fortaleza buscando uma posição no G-4 e o Atlético-GO lutando para sair da zona de rebaixamento.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite ao vivo no sistema pay-per-view.

Como chega o Fortaleza

Primeiramente, o Fortaleza entra em campo com a perspectiva de terminar a rodada no G-4. No entanto, para alcançar esse objetivo, a equipe precisa não apenas vencer, mas também torcer contra Cruzeiro, Bahia e São Paulo. Ademais, Breno Lopes, que marcou um gol e deu uma assistência contra o Vitória, está se firmando cada vez mais como titular no ataque tricolor. Por outro lado, Titi e Brítez, suspensos, desfalcam a equipe. Como chega o Atlético-GO Enquanto isso, o Atlético-GO viu seu jejum de vitórias aumentar para oito jogos, um desempenho que o mantém afundado na zona de rebaixamento. Além disso, no confronto contra o Vasco, Ronaldo foi um dos poucos que se destacaram, defendendo um pênalti de Vegetti e evitando uma derrota maior. Jan Hurtado estreou pelo Dragão, mas, assim como os demais jogadores do setor ofensivo, pouco produziu.

FORTALEZA X ATLÉTICO-GO

Campeonato Brasileiro – 18ª Rodada

Data e horário: 21/7/2024

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Cardona, Kuscevic, Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney (Baralhas) e Shaylon; Janderson, Jan Hurtado e Luiz Fernando. Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Vitor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

