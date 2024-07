Santos está perto de vender zagueiro Joaquim ao Tigres

O zagueiro está perto de deixar o Santos rumo ao Tigres, do México. Os valores da negociação são mantidos em sigilo, mas sabe-se que envolve a dívida do Peixe com o clube da América do Norte pela contratação do venezuelano Soteldo, segundo o “ge”.

No ano passado, o Santos comprou o atacante após um período de empréstimo. O clube da Baixada adquiriu 50% dos direitos econômicos de Soteldo junto ao Tigres. A dívida com os mexicanos gira em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões).

Joaquim é um dos ativos mais valorizados do Santos. O presidente Marcelo Teixeira afirmou que recebeu proposta de três clubes estrangeiros, além das ofertas de Bahia e Botafogo. Na última quinta-feira, o Alvinegro desistiu da negociação, afinal o Peixe pediu 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 49 milhões), valor considerado alto pelos cariocas.

O zagueiro chegou ao Santos no início de 2023 por 3 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões na cotação da época), por 60% dos direitos econômicos do jogador. Ele pertencia ao Cuiabá.

Desde então, entrou em campo 66 vezes pelo Peixe, com seis gols marcados. Atualmente, era reserva na Série B. Afinal, Fábio Carille vinha dando mais oportunidades ao jovem Jair. Desde o início do mês, Joaquim está fora de ação por conta de um estiramento no joelho esquerdo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.