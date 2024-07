Com gol de joia, Grêmio vence Internacional no Brasileirão Sub-20

O Grêmio levou a melhor no Gre-Nal disputado neste sábado (20) pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. No CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, os meias Cheron e Gabriel Mec anotaram os gols da vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, em jogo atrasado da décima rodada.

O técnico Airton Fagundes, do Tricolor, mandou a campo um time que investiu nas jogadas pela esquerda, com o lateral João Guilherme e o atacante Alysson Edward. Ambos, aliás, realizam treinos no profissional. Pelo lado colorado, Pablo Fernandez, que retornou da interinidade na equipe principal, apostou mais uma vez no trio formado por Yago Noal, Jhonatan Kauan e Ricardo Mathias, destaques no elenco.