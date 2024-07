Botafogo vence o Inter amplia vantagem na liderança

Segue o líder! Com grande atuação no primeiro tempo, o Botafogo venceu o Internacional, neste sábado (20), no Nilton Santos por 1 a 0. O atacante Luiz Henrique anotou o gol da partida, na reta final da etapa inicial do duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. O embate ficou marcado ainda pela estreia de Roger Machado, ídolo do Grêmio, no comando do Inter.

Com o resultado, o Botafogo agora tem 39 pontos, cinco a mais do que o Flamengo e seis à frente do Palmeiras. No entanto, suas principais ameaças, no momento, têm um jogo a menos. Depois, aparece o São Paulo, com 30 pontos, também em 17 jogos. Curiosamente, Glorioso e Tricolor se enfrentam na próxima quarta-feira (24), no Morumbis.

Já o Internacional aparece em 13º, com 19 pontos, mas em apenas 14 partidas. Assim, o Colorado ainda pode encostar no grupo de cima. Pelo Brasileirão, o Inter só joga agora no dia 29, quando visita o Bahia, já pelo returno da competição.

Confira a tabela do Brasileirão

O Botafogo começou avassalador, com duas grandes chances desperdiçadas por Igor Jeus. O centroavante, aliás, entrou no lugar de Tiquinho e foi titular pela primeira vez. Tchê Tchê e Savarino também tiveram boas chances. O Inter só conseguiu respirar aos 12, em finalização de Bruno Henrique. Dois minutos depois, o volante finalizou novamente.

No entanto, a noite era mesmo gloriosa. Aos 19, Júnior Santos fez linda jogada individual, com direito a drible em Rochet, mas finalizou em cima de Mercado. No entanto, o gol não valeria, por impedimento. Aos 25, Savarino cobrou escanteio, e a bola sobrou para Cuiabano. O lateral-esquerdo, da entrada da área, fez uma grande finalização, mas Rochet fez uma defesa ainda mais bonita. Por pouco, o Botafogo não abriu o placar.

A insistência do Botafogo, enfim, deu resultado. Aos 38, Cuiabano cruzou na medida para Luiz Henrique, por baixo. O atacante finalizou bem, com o corpo um pouco de lado. Dois minutos depois, o camisa 7 quase fez uma pintura de fora da área. O Inter ainda chegou com Bruno Gomes e Renê, mas sem perigo.

O Inter começou melhor após a volta do intervalo. Bruno Henrique, em cobrança de falta na barreira, e Borré, finalizaram, mas sem perigo. O Botafogo respondeu com outra jogada individual de Luiz Henrique, mas a zaga afastou.

Apesar do bom início, o segundo tempo teve cerca de meia hora de marasmo. Dessa forma, quem cochilou no sofá foi acordado com o quase gol de Hyoran de fora da área, aos 36. Seis minutos mais tarde, Marlon Freitas recebeu sozinho, quase sozinho com o goleiro Rochet, mas Mercado tirou muito bem. Nos acréscimos, o Inter apertou bastante e quase marcou com Hyoran e depois com Gustavo Prado.

BOTAFOGO X INTERNACIONAL

Brasileirão – 2024 – 18ª rodada

Data: 20/7/2024

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Público presente:

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Bastos, Barbosa e Cuiabano (Marçal, aos 10’/2ºT); Danilo Barbosa (Marlon Freitas, aos 35’/2ºT) , Tchê Tchê (Gregore, aos 35’/2ºT) , Luiz Henrique e Savarino; Júnior Santos (Tiquinho Soares, aos 10’/2ºT) e Igor Jesus (Kauê, aos 25’/2ºT) Técnico: Artur Jorge

INTERNACIONAL: Rochet; Igor Gomes, Mercado e Renê; Rômulo (Gustavo Prado, aos 18’/2ºT) , Bruno Gomes e Bruno Henrique; Wesley (Hyoran, aos 35’/2ºT) , Borré e Alario (Lucca, aos 18’/2ºT) Técnico: Roger Machado

Gols: Luiz Henrique, aos 38’/1ºT (1-0);

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Cuiabano, Damián Suárez e Savarino (BOT); Igor Gomes e Rômulo (INT)

Cartões vermelhos:

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.