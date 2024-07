Cuiabá x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Cuiabá e Fluminense se enfrentam neste domingo (21), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Centro-Oeste tenta se afastar da zona do rebaixamento, na 15ª colocação, enquanto o Tricolor carioca tenta sair de seu calvário e iniciar a caminhada para deixar a lanterna.

Onde assistir

O Premiere (pay per view) transmite o jogo entre Cuiabá e Fluminense, pelo Brasileirão.



Cuiabá e Fluminense se enfrentam pela 18ª rodada do Brasileirão – Foto: Arte/Jogada 10

Como chega o Cuiabá

O técnico Petit deve voltar a escalar os titulares diante do Fluminense. A equipe vem de um empate em 1 a 1 com o Palestino, no Chile, pelos playoffs da Sul-Americana, com um time misto. Agora, sem desfalques por lesão ou suspensão, o treinador tem força máxima à disposição.

O lateral Matheus Alexandre está recuperado de lesão na coxa esquerda e pode voltar à equipe titular. Jonathan Cafú e Marllon, que foram poupados no último jogo, devem começar entre os 11 iniciais.

Como chega o Fluminense

O técnico Mano Menezes tem mais um desafio para conseguir sua primeira vitória no comando do Fluminense. Na última rodada, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Criciúma, fora de casa, e teve a semana inteira para treinos.

LEIA MAIS: Conselho do Fluminense votará sobre criação da ‘Fla-Flu Serviços’

Para o confronto, Mano não terá o lateral-esquerdo Marcelo. Por outro lado, Felipe Melo é dúvida. Contratados nesta janela de transferências, o zagueiro Ignácio e o meia Kevin Serna não estão regularizados e não viajam. No entanto, Nonato está à disposição.

CUIABÁ x FLUMINENSE

18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data e hora: 21/07/2024, às 20h (de Brasília)

CUIABÁ: Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Filipe Augusto) e Denilson; Jonathan Cafú, Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos, Diogo Barbosa; André, Martinelli, Ganso; Marquinhos, Keno, Cano (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Maira Mastella Moreira (Fifa-RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.