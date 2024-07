Na estreia de Arezo e com gols de Soteldo e Reinaldo, Grêmio volta a vencer

Na manhã deste domingo (21/7), no Centenário, em Caxias do Sul, o Grêmio recebeu o Vitória. Neste jogo pela 18ª rodada do Brasileirão, o time gremista não fez um bom jogo. Porém, diante de um adversário frágil e retrancado, conseguiu vencer, por 2 a 0. Os gols saíram na reta final, com Soteldo e Reinaldo, de pênalti. O atacante Arezo fez a sua estreia. Entrou no segundo tempo e fez ótima jogada, sofrendo o pênalti que gerou o segundo gol.

O Grêmio vai aos 14 pontos. Ainda não saiu do Z4 (18º, com 14 pontos), mas está apenas um atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento, exatamente o Vitória.

Grêmio pressiona

O Grêmio foi superior diante de um rival fechado e que só deu o primeiro chute a gol (errado) aos 45. Mas os gremistas pecaram nos arremates. A melhor oportunidade rolou aos 38. Soteldo ganhou da marcação pela esquerda e cruzou para a chegada de Edenilson. De frente para o gol, o apoiador cabeceou fora. Antes, Carballo chutou para defesa de Arcanjo e o zagueiro Kannemann, em ida ao ataque, dividiu com o goleiro Arcanjo e o juiz deu pênalti. Mas voltou atrás. Porém, o defensor de machucou na jogada e saiu, aos 31 minutos. Nos acréscimos, Pavón quase marcou. Mas os gremistas, com 65% de posse e 8 a 1 nas finalizações, foram para o intervalo com 0 a 0 no placar.

Segundo tempo

O Vitória voltou com recém-contratados, o apoiador Ricardo Ryller (que estava no futebol árabe) e o atacante Lawan (ex-Itabuna). Até mostrou algum serviço nos primeiro minutos, mas sem força ofensiva. O Grêmio era mais ousado, mas também estava com dificuldade para arrematar. Contudo, aos 17 minutos, após jogada de Pavón, Soteldo recebeu na área, cortou a marcação e bateu para fazer o gol gremista. Enfim, após 352 minutos, o pior ataque do Brasileirão voltava a balançar a rede na competição.

Pouco depois, o atacante Arezo fez a sua estreia entrando no lugar de Pavón. Mas começou bastante discreto. Para completar, o Grêmio passou a jogar mais recuado, de forma cadenciada, querendo segurar o resultado e até levando algum sufoco do fraco vitória. Soteldo, cansado, pouco produzia. Porém, aos 49, Arezo triangulou na aprea e foi derribado por Reynaldo. Cobrou e fez 2 a 0. Enfim, uma vitória.

GRÊMIO 2X0 VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 18ª Rodada

Data: 21/7/2024

Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS)

Público: 14.365

Renda: R$ 506.490,00

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Kannemann (Geromel, 31’/1ºT), Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Gustavo Nunes, 24’/2ºT), Nathan (Pepê, 32’/2ºT) e Edenilson (Dodi, 24’/2ºT); Soteldo e Pavón (Arezo, 24’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cáceres (Iuri Castilho, 41’/2ºT), Willean Lepo, Reynaldo, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Léo Naldi (Ricardo Ryler, Intervalo) e Willian Oliveira e Matheusinho (Daniel Jr, 31’/2ºT); Janderson (Luis Miguel, 31’/2ºT) e Alerrandro (Lawan, Intervalo). Técnico: Thiago Carpini

Gols: Soteldo, 17’/2ºT (1-0); Reinaldo, de pênalti, 49’/2ºT (2-0)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões Amarelos: Carballo (GRE); Lucas Arcanjo, Leo Naldi, Janderson, Lawan, William Oliveira, Lawan (VIT)

