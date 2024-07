Júnior Santos sofre entorse no tornozelo esquerdo

Notícia ruim para a torcida do Botafogo. Neste domingo (21), o departamento médico do clube confirmou que o atacante Júnior Santos sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, de acordo com informações do ‘ge’.

A lesão do atacante aconteceu no início do segundo tempo da partida contra o Internacional, no último sábado (20), no Estádio Nilton Santos. Dessa maneira, o atacante precisou sair de campo de maca, sendo substituído por Tiquinho Soares.

Além disso, na entrevista coletiva do técnico Artur Jorge, ele afirmou que, a princípio, o problema no tornozelo do atacante não parece ser grave.





