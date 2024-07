Em jogo eletrizante, Goiás vence o Guarani de virada no Brinco de Ouro

Um jogo de tirar o fôlego! Assim se descreve a vitória de virada do Goiás sobre o Guarani, por 3 a 2, no Brinco de Ouro, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. O Esmeraldino atuou em desvantagem numérica por praticamente toda partida e só garantiu o sétimo triunfo desta edição nos acréscimos.

O Goiás chegou a 24 pontos com a vitória e agora ocupa a sétima colocação na tabela de classificação, com cinco pontos de diferença para o líder Santos. O Guarani, por sua vez, se mantém na lanterna do Brasileirão com sete pontos somados de 48 possíveis.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo dava indícios que fugiria do habitual antes mesmo do primeiro minuto. Isso porque Rildo, atacante do Goiás, acertou Léo Santos por cima e acabou expulso direto após a análise do VAR. Com um a mais desde o início da partida, o Guarani fez o que se esperava dele e dominou amplamente as ações da partida.

A pressão do mandante, no entanto, só surtiu efeito aos 30 minutos com Caio Dantas. O atacante aproveitou um dos poucos rebotes oferecidos por Tadeu, que brilhou em outras três oportunidades, e abriu o marcador no Brinco de Ouro. Mesmo com dificuldades, o Goiás não se deu por vencido e buscou o empate aos 44, com Nathan Melo de cabeça.

SEGUNDO TEMPO

O Goiás voltou com outra postura para etapa final, mas ainda contava com tarde inspirada de Tadeu para seguir vivo na partida. O goleiro, porém, não conseguiu evitar o gol de Matheus Salustiano, aos 28′. O zagueiro aproveitou a sobra do escanteio para finalizar de esquerda como se fosse atacante e colocar o Bugre novamente em vantagem.

O cenário do jogo mudou completamente nos dez minutos acréscimos. Aos 48′, o VAR chamou o árbitro para acusar um toque de mão do zagueiro Léo Santos dentro da pequena área. O pênalti foi marcado e convertido pelo atacante Edu Júnior, que deixou tudo igual no apagar das luzes. Nove minutos depois, o Goiás contou com a ousadia de Paulo Baya para virar a partida. O atacante disparou do campo de defesa, invadiu a área e bateu de esquerda para garantir mais três pontos para o Esmeraldino.

GUARANI 2X3 GOIÁS

Brasileirão-2024 – 16ª rodada

Data: 21/7/2024

Local: Brinco de Ouro, Campinas (SP)

GUARANI: Douglas Borges, Pacheco (Reinaldo, 25’/2ºT), Matheus Salustiano, Léo Santos e Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno (Luccas Paraizo – intervalo) e Luan Dias (Anderson Leite, 33’/2ºT); João Victor, Airton (Yan Henrique, 33’/2ºT) e Caio Dantas (Daniel dos Anjos, 25’/2ºT). Técnico: Umberto Louzer.

GOIÁS: Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz (Edu Júnior, 31’/2ºT) e Messias; Diego, Wellington (Luiz Henrique, 13’/2ºT), Marcão, Régis (Paulo Baya – intervalo) e Sander; Thiago Galhardo(Welliton, 14’/2ºT) e Rildo. Técnico: Márcio Zanardi.

Gols: Caio Dantas, 30’/1ºT (1-0); Nathan Melo, 44’/1ºT (1-1); Matheus Salustiano, 28’/2ºT (2-1); Edu Júnior (48′, 2ºT); Paulo Baya (57′, 2ºT)

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de As (Fifa/AM) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Thiago Galhardo, Wellington, David Braz (GO); Luan Dias, Airton, Léo Santos e Jefferson (GUA)

Cartões vermelhos: Rildo e auxiliar Bebeto Sauthier (GO)

https://jogada10.com.br/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-21-at-17.27.21-2048x1536_Easy-Resize.com_.jpg