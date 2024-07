São Paulo tenta acordo com James Rodríguez para rescisão

James Rodríguez, eleito o melhor jogador da Copa América, não se reapresentará ao São Paulo. A diretoria e o estafe do jogador estão em avançadas negociações para um acordo amigável de rescisão contratual, válido até junho de 2025. Atualmente na Colômbia celebrando seu aniversário, o jogador não atuará mais pelo Tricolor. Para obter a liberação imediata, é provável que James abra mão dos valores devidos pelo São Paulo. A situação financeira ainda não está detalhada.

O meio-campista teve grande destaque na Copa América, onde a Colômbia foi vice-campeã, e já recebeu algumas sondagens. Antigo jogador do Real Madrid, ele prefere retornar ao Campeonato Espanhol. Há especulações sobre uma possível transferência para Atlético de Madrid ou Villarreal.

Passagem decepcionante pelo São Paulo

Durante sua passagem pelo São Paulo, James Rodríguez participou de apenas oito jogos nesta temporada, marcando um gol. Contratado em julho do ano passado, o colombiano não conseguiu se firmar como titular da equipe. Trabalhou sob a direção de três treinadores diferentes no Tricolor – Dorival Junior, Thiago Carpini e Luis Zubeldía -, porém teve poucas oportunidades de se destacar.

No total, foram 22 partidas disputadas, com dois gols e quatro assistências com a camisa tricolor. Embora tenha feito parte do grupo, não entrou em campo na conquista da Copa do Brasil sob o comando de Dorival. Neste ano, sob Thiago Carpini, ele não viajou com o time para Belo Horizonte na disputa da Supercopa do Brasil, onde o Tricolor venceu o Palmeiras no Mineirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.