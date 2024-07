Fortaleza vence Atlético-GO e mantém invencibilidade como mandante no Brasileirão

Ninguém para o Fortaleza na Arena Castelão! A equipe de Vojvoda venceu o Atlético-GO por 3 a 1 na noite deste domingo (21) e manteve a invencibilidade como mandante no Brasileirão 2024, com sete vitórias e três empates em 10 jogos.

Com a vitória, o Fortaleza ultrapassou o São Paulo e entrou no G4 do Brasileirão, com 32 pontos – sete a menos em relação ao Botafogo. O Atlético-GO, em contrapartida, não vence há oito jogos e permanece afundado na zona de rebaixamento, com 11 pontos. O Dragão só está na frente do Fluminense, que soma nove.

PRIMEIRO TEMPO

O Fortaleza dominou as ações em boa parte do primeiro tempo e abriu o placar aos 22 minutos, com Pocchettino, de cabeça. Inclusive, o meia já havia marcado da mesma forma em outras duas oportunidades desde que chegou ao Tricolor. Os donos da casa ainda tiveram outras oportunidades de ampliar o placar, mas tomaram empate pouco antes do intervalo.

O Atlético-GO encontrou dificuldades e precisou superar adversidades até empatar a partida com Roni, aos 44′. O lateral recebeu um cruzamento de Guilherme Romão na medida, em jogada pela ponta esquerda, e finalizou no ângulo do goleiro João Ricardo. Dois minutos depois, o Dragão teve Hurtado expulso de forma direta após falta dura em Matheus Rossetto, do Fortaleza.

Hurtado também protagonizou um dos lances mais preocupantes da primeira etapa. O atacante do Dragão disputou bola pelo alto com João Ricardo e levou a pior ao cair de cabeça no gramado. O jogador precisou ser atendido em campo, mas se manteve em campo até ser expulso.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final começou no mesmo clima do fim do primeiro tempo: acalorado. O árbitro já havia punido dois jogadores do Atlético-GO antes de expulsar o zagueiro do Fortaleza, Kuscevic, aos 09′. O defensor acabou punido com o segundo amarelo após paralisar o contra-ataque do Dragão. A igualdade numérica, no entanto, pouco interferiu na imposição do Tricolor na Arena.

Além do merecimento pelo desempenho, o Fortaleza ainda contou com a sorte na noite deste domingo. Isso porque o segundo gol do Tricolor foi marcado pelo zagueiro do Atlético-GO, Alix Vinicius, que marcou contra ao tentar cortar um cruzamento na área. A vitória ficou sacramentada após Renato Kayzer receber na área e ficar livre para driblar o goleiro Ronaldo, aos 28′.

FORTALEZA 3X1 ATLÉTICO-GO

Brasileirão-2024 – 18ª rodada

Data: 21/7/2024

Local: Arena Castelão, Ceará (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Matheus Rosseto (Moisés, 17’/2ºT), Hércules e Pochettino (Pedro Augusto, 21’/2ºT); Pikachu (Lucas Sasha, 21’/2ºT), Lucero (Machuca, 39’/2ºT) e Breno Lopes (Renato Kayzer, 17’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Adriano Martins, Luiz Felipe (Maguinho, 40’/2ºT) e Alix Vinícius; Roni (Lucas Kal, 39’/2ºT), Baralhas (Alejo Cruz, 22’/2ºT), Rhaldney (Gustavo Campanharo, 39’/2ºT) e Guilherme Romão; Luiz Fernando e Hurtado. Técnico: Vagner Mancini.

Gols: Pochettino, 22’/1ºT (1-0); Roni, 44’/1ºT (1-1); Alix Vinicius, 16’/2ºT (2-1); Renato Kayzer, 28’/2ºT (3-1)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Cartões amarelos: Janderson, Rhaldney, Luiz Felipe e Ronaldo (ACG); Hércules, Kuscevic, Breno Lopes e Bruno Pacheco (FOR)

Cartões vermelhos: Hurtado (ACG) e Kuscevic (FOR)

