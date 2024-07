Juventude e São Paulo não saem do zero em Brasília

Em uma partida sem grandes emoções, Juventude e São Paulo ficaram no empate sem gols neste domingo (21), pela 18ª rodada do Brasileirão. Mesmo com o mando de campo do Juventude, a partida foi disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e o gramado ruim prejudicou o andamento do jogo que marcou a estreia do técnico Jair Ventura no comando do Ju.

O tropeço do São Paulo custou uma posição no Campeonato Brasileiro. Isto porque o Tricolor chegou aos 31 pontos, mas acabou sendo ultrapassado pelo Fortaleza e caiu para o quinto lugar, fora do G-4. Mas, a diferença para o líder Botafogo é de oito pontos.

Por outro lado, o Juventude chegou ao segundo empate consecutivo e segue na 12ª posição. O clube chegou aos 21 pontos e se manteve na zona de classificação para a próxima edição da Sul-Americana. Ao mesmo tempo, a vantagem para o Vitória, primeiro na zona do rebaixamento, é de seis pontos.

O jogo

O São Paulo começou melhor e dominou as ações da partida. No entanto, o Tricolor não conseguiu criar chances reais de gol. Por outro lado, o Juventude tentou aproveitar os erros do adversário e, após um início apagado, conseguiu avançar a linha de marcação e equilibrou o jogo. Mas, os contra-ataques dos donos da casa não surtiram efeito e as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

Na volta do intervalo, o cenário foi parecido. O São Paulo manteve o domínio do jogo e criou as melhores oportunidades, enquanto o Juventude apostava nos contra-ataques. Porém, muitas faltas no meio de campo prejudicaram o andamento do jogo, que seguiu sem grandes emoções. Além disso, o Tricolor foi salvo por um impedimento assinalado pelo VAR que anulou o gol dos donos da casa em um frango do goleiro Rafael. Antes do apagar das luzes, Gabriel Taliari teve a melhor chance do jogo e o Juventude levou muito perigo. O atacante recebeu na área e finalizou no travessão do São Paulo antes do apito final.

JUVENTUDE 0X0 SÃO PAULO

Brasileirão-2024 – 18ª rodada

Data e horário: 21/7/2024, 18h30 (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel (Gabriel Inocêncio, aos 22′ do 2t); Caíque, Jadson (Luís Oyama, aos 22′ do 2t) e Jean Carlos (Ewerthon, aos 35′ do 2t); Lucas Barbosa (Luis Mandaca, aos 35′ do 2t), Erick e Gilberto (Gabriel Taliari, aos 14 do 1t). Técnico: Jair Ventura.

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha (Ferraresi, aos 44′ do 2t), Arboleda, Alan Franco e Patryck; Luiz Gustavo, Bobadilla (Galoppo, aos 44′ do 2t) e Luciano (Wellington Rato, aos 34′ do 2t); Lucas Moura, André Silva (Juan, aos 21′ do 2t) e Ferreira (Rodrigo Nestor, aos 21′ do 2t). Técnico: Luís Zubeldía.

Árbitro: Wilton Pereira de Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Jadson, Rodrigo Sam, João Lucas, Caíque (JUV); Alan Franco, Luciano, Luis Zubeldía (SAO)

