Atlético consegue terminar jogo sem sofrer gols pela primeira vez em meses

O técnico Gabriel Milito, do Atlético, passou, nos meses de junho e julho, sérios problemas. Em algumas partidas, o time tinha 12 desfalques e apenas dois zagueiros em todo elenco. Mas, agora, com os reforços e retornos, a situação não ocorre mais. Aliás, na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, na Arena MRV, foi a primeira vez em meses que o Galo deixou o gramado sem sua defesa ser batida.

A última vez que o Atlético conseguiu deixar o jogo sem sofrer gols foi na goleada sobre o Caracas por 4 a 0, pela Copa Libertadores. O jogo foi disputado no dia 28 de maio.

Desse jogo até agora, foram disputados 11 compromissos e, em todos, o Galo sofreu, pelo menos, um gol. Aliás, nesse período, foram apenas três vitórias. O Galo ainda empatou quatro partidas e perdeu quatro. Foram 14 gols feitos e 22 sofridos.

A vitória sobre o Vasco, no domingo, representou o 27º jogo do Galo com o técnico Gabriel Milito. Até agora são 13 vitórias, oito empates e seis derrotas.

