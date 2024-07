Briga entre torcedores de America e Olaria termina com três homens presos

Torcedores de América e Olaria se envolveram em uma briga em Nilópolis, Baixada Fluminense, que resultou na prisão de três homens. O confronto ocorreu no último domingo (21) após a vitória do Azulão de Bariri por 1 a 0, pela 10ª rodada da Série A2 do Campeonato Carioca, no Estádio Giulitte Coutinho, em Mesquita.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) detiveram três homens após denúncias de briga entre torcedores. Pedaços de maneiras também acabaram apreendidos durante a ação na Avenida Rio Branco, próximo à Passarela do Assaí Nilópolis, no Centro do município da Baixada.

BRIGA ENTRE TORCIDAS

Além do confronto entre torcedores, a ação da Polícia Militar também repercutiu nas redes sociais. Em um dos vídeos divulgados na noite do último domingo (21) é possível notar agentes usando cassetetes, pedaços de madeira e arma para dispersar a multidão. Bombas de fumaça e gás de pimenta foram outros recursos utilizados para conter a confusão.

Em outro registro, policiais agridem torcedores com pedaços de madeira que estavam sendo utilizados na briga. Um dos agentes chegou, inclusive, a apontar uma arma para um dos suspeitos envolvidos na confusão. Na filmagem também nota-se um torcedor caído no chão. O caso foi registrado na 57ª DP (Nilópolis).

AMERICA X OLARIA

América e Olaria se enfrentaram no último domingo (21), às 11h, pela 10ª rodada da Série A2 do Carioca. Com a vitória pelo placar mínimo, o Azulão da Bariri pulou para vice-liderança do torneio, com 21 pontos – um a menos em relação ao Maricá. O Rubro, por sua vez, ocupa a sexta colocação e soma 12 pontos até o momento.

O próximo compromisso do Olaria é contra o Resende, oitavo colocado, no dia 31 de julho, às 14h45. O América vai ao estádio do Americano, que luta contra o rebaixamento, no mesmo dia e horário.

