Sampaoli se retrata por fala preconceituosa

O argentino Sampaoli, que já trabalhou como técnico na França (no Olympique de Marselha), teve atitude preconceituosa recentemente. Isso porque, em entrevista à revista francesa “SoFoot”, ele utilizou uma analogia discriminatória para condenar a maneira como joga o atacante Ousmane Dembelé.





O treinador comparou o jogador da seleção da França e do Paris Saint-Germain a um autista, em sua declaração. Principalmente pelo desempenho do atacante na Eurocopa. Afinal, a equipe deixou a competição nas semifinais, com a derrota por 2 a 1 para a Espanha.

“Quando ele parte para cima (do marcador), os outros jogadores se tornam espectadores que só assistem a como a jogada vai terminar. Eles sabem que ele joga como um autista: começa e termina o lance sozinho. Ele não tem a capacidade de fazer um companheiro de equipe brilhar, apenas sabe fazer com que ele mesmo brilhe”, comentou Sampaoli.

A afirmação do argentino gerou diversas críticas e repercussão negativa pela citação intolerante. Assim, com a situação, ele se retratou pelo comentário infeliz através de uma postagem em sua conta no Instagram.

“Nunca foi minha intenção me referir ao autismo. Peço desculpas a todos. Queria falar sobre individualidade”, manifestou-se Sampaoli.

Carreira de Sampaoli como treinador e passagem na França

O comandante argentinou trabalhou no Olympique de Marselha por pouco mais de uma temporada. Em seu período na França, entre 2021 e 2022, foram 67 partidas como treinador da equipe, com 36 vitórias, 17 empates e 14 derrotas. Esta foi a sua segunda passagem na Europa.

Anteriormente, ele trabalhou no Sevilla, da Espanha, entre 2016 e 2017, depois de seu sucesso no comando da seleção chilena. Afinal, Sampaoli conquistou duas edições da Copa América. Ele retornou à equipe espanhola em 2022, momento em que corria risco de rebaixamento.

Já no Brasil, o argentino teve passagem de destaque no Santos, quando foi vice-campeão brasileiro em 2019. Além disso, ainda foi treinador do Atlético, em 2020, e do Flamengo, no ano passado.

