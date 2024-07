Botafogo pode bater recorde no Campeonato Brasileiro

O Botafogo pode terminar o 1° turno do Campeonato Brasileiro com uma marca expressiva. Além, claro, do título simbólico e a melhor campanha nas primeiras 19 rodadas. O Alvinegro pode ser o único time que fez gol em todos os jogos nessa primeira parte da competição.

Para isso, o time carioca precisa marcar apenas um gol na partida contra o São Paulo, na quarta-feira (24), no Morumbis, pela 19° rodada da competição – a última deste 1° turno. Um dos destaques da equipe e principalmente no ataque nesta temporada, o atacante Júnior Santos pode ser desfalque para o confronto. Ele sofreu uma lesão no último jogo e passará por exames ainda nesta segunda-feira (22).

O time carioca balançou as redes 29 vezes em 18 partidas até aqui no campeonato. Dessa forma, é o segundo melhor ataque – atrás apenas do Flamengo, com 30 gols marcados. Logo, caso marque mais de um gol, e, dependendo também do resultado do jogo do rival, pode igualar esse número ou ultrapassar.

De todos os gols marcados, quatro deles foram contra os principais rivais: dois no Flamengo, um no Fluminense e um Vasco. No entanto, só venceu os dois primeiros confrontos e empatou contra o Cruz-Maltino.

Savarino é o artilheiro da equipe no Brasileiro, com quatro gols. Em seguida, o volante Danilo Barbosa, os atacantes Tiquinho Soares, Júnior Santos e Luiz Henrique, e o zagueiro Bastos, todos com três.

