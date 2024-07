Cruzeiro entra com reclamação na CBF por gol anulado contra o Palmeiras

O Cruzeiro entrou, nesta segunda-feira (22), com reclamação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por causa do gol de Lucas Silva sobre o Palmeiras.

“O Cruzeiro protocolou, nesta segunda-feira, o envio de uma reclamação formal à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, a respeito da atuação do árbitro e a interferência do VAR na anulação de um gol legítimo, ao final do primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, no último sábado (20)”, divulgou o Cruzeiro.

No lance reclamado pela Raposa, Lucas Silva roubou a bola e correu para a área para marcar o gol de empate. No entanto, o árbitro foi alertado pelo VAR sobre uma possível irregularidade no início do lance.

Após a análise, o juiz marcou falta e anulou o gol. A situação deixou os jogadores, comissão técnica e dirigentes da Raposa irritados pela falta de critério da arbitragem.

Agora, o Cruzeiro se prepara para o duelo contra o Juventude, na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

