Cristaldo treina e pode ser reforço do Grêmio contra o Corinthians

O Grêmio contou com uma novidade na reapresentação do elenco nesta segunda-feira (22). Afinal, o meia Cristaldo participou das atividades com bola e pode retornar ao time diante do Corinthians, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na quinta-feira (25), na Neo Química Arena. Os titulares que enfrentaram o Vitória, no último domingo, fizeram trabalho regenerativo.

Assim, Cristaldo apareceu nas imagens divulgadas pelo Imortal nas redes sociais. Ele vinha sendo um dos desfalques por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Renato Gaúcho promoveu um coletivo entre os jogadores que não atuaram contra o Vitória e atletas das divisões de base. Dessa maneira, o objetivo do treinador é dar ritmo de jogo para quem tem atuado pouco e aos reforços que chegaram recentemente, casos de Monsalve, Aravena e Arezo, que estão há mais tempo sem jogar.

Além disso, contra o Corinthians, o Grêmio terá um desfalque certo. Afinal, o meia Carballo levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O substituto será escolhido por Renato Gaúcho nos treinamentos da semana.

Nesta terça-feira, os jogadores voltam a treinar. À noite, às 22h (de Brasília), a delegação do Tricolor embarca para São Paulo, onde encara o Corinthians na quinta. Antes, o chileno Alexander Aravena será apresentado oficialmente.

