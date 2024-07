Fluminense ‘sobrevive’ a sequência fora e volta ao Maracanã

O Fluminense começa a dar sinais de recuperação no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Tricolor encerrou uma sequência de três jogos fora de casa com 44,4% dos pontos possíveis, melhorando sua situação na tabela, deixando a lanterna. Apesar de perder o primeiro destes compromissos (contra o Fortaleza), empatou com o Criciúma e venceu o Cuiabá, anotando quatro de nove pontos.

E, após esta pesada sucessão de partidas longe de casa, o Flu se reencontrará com seu torcedor. É na quarta-feira (24), contra o Palmeiras, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão. A promessa, aliás, é de casa cheia, já que mais de 40 mil ingressos já foram comercializados.

LEIA MAIS: Fluminense anuncia contratação do atacante Kevin Serna

Além disso, a partida contra o atual bicampeão brasileiro marcará, também, o reencontro de Thiago Silva com o torcedor. Apresentado para mais de 55 mil pessoas em uma grande festa no começo de junho, o Monstro agora dará as caras para fazer o que sabe de melhor: jogar futebol.

Sua despedida pelo Fluminense foi exatamente no estádio, na 38ª rodada do Brasileirão de 2008, em empate por 1 a 1 com o Ipatinga. Titular contra o Cuiabá, o zagueiro já mostrou ao que veio.

Afinal, o Fluminense venceu pela primeira vez fora de casa e, também de maneira inédita no certame, passou com a meta inviolada; ou seja, não sofreu gol. O jogador recebeu elogios pela atuação e a expectativa é que o Flu reencontre de vez com as vitórias para deixar a incômoda 19ª colocação.

A sequência de jogos fora de casa do Fluminense

0x1 Fortaleza, na Arena Castelão (15ª rodada)

1×1 Criciúma, no Heriberto Hülse (16ª rodada)

1×0 Cuiabá, na Arena Pantanal (18ª rodada)

