Fluminense x Corinthians (Brasileirão sub-20): onde assistir e escalações

No início da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, Fluminense e Corinthians medem forças nesta terça-feira (23), às 15h (de Brasília), em Xerém. Ambas as equipes têm campanhas semelhantes e ainda sonham com uma vaga no G8 para avançar de fase na competição.

Dessa forma, o Tricolor soma 18 pontos e ocupa a 13ª posição, enquanto o Timão está logo atrás, em 14ª, com 15. Atualmente, o oitavo colocado é o Santos, com 21 pontos.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (23) terá a transmissão do SporTV.

Como chega o Fluminense

A equipe do técnico Rômulo Rodriguez vem de uma vitória importante sobre o Red Bull Bragantino, fora de casa, e almeja encostar de vez no G8. Nesse sentido, o foco agora é utilizar o fator casa para embalar de vez e conseguir a classificação para a próxima fase. No último sábado (20), a equipe ficou no empate com o Bangu pelo Campeonato Carioca da categoria.

Como chega o Corinthians

O elenco comandado por Raphael Laruccia não vence no Brasileirão da categoria desde o dia 10 de julho, quando triunfou sobre o Bahia. Sendo assim, o foco é voltar do Rio de Janeiro com os três pontos para encostar no G8 nesta reta final de primeira fase. O treinador, aliás, deve ter força máxima para o confronto decisivo. Por fim, o único desfalque será o lateral-esquerdo Denner, expulso contra o Flamengo.

FLUMINENSE x CORINTHIANS

15ª rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 23/07/2024, às 15h (de Brasília)

Local: CT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)

FLUMINENSE: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Gorgulho, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Riquelmy Tavares, Thiago Tavares; Arthur, Agner e Isac Martins. Técnico: Rômulo Rodriguez

CORINTHIANS: Cadu; Victinho, Willian, Renato e Denner; Thomas Rafael, Yago e Pedrinho; Luiz Fernando, Guilherme Henrique e Gui Negão. Técnico: Raphael Laruccia.

Árbitro: Júlio César de Oliveira (RJ)

Assistentes: Rafael Gomes Rosa (RJ) e Nayra da Cunha Nunes (RJ)

