Separada de Icardi, Wanda Nara posta fotos no Brasil

Recém-separada do jogador Mauro Icardi, a empresária Wanda Nara desfruta de dias de descanso no Brasil. Acompanhada das filhas, ela publicou registros em praias sem revelar o local exato, além de um vídeo ao som de pagode do grupo “Só Pra Contrariar”, de Alexandre Pires.

Nas fotos, Wanda aparece de biquíni e em momentos de descontração com Francesca e Isabela, frutos da relação com Icardi. Uma das meninas, inclusive, usa a camisa da Seleção Brasileira. Também é possível ver a argentina se alimentnado de frutas como abacate, banana e melancia durante o passeio.

Em outra publicação, desta vez em vídeo, a empresária surge deitada em uma canga próxima a uma bandeira de sinalização sobre o perigo do mar. A publicação tem como fundo a música “Depois do Prazer”, do SPC, que fala sobre saudade (a modelo se separou recentemente do jogador argentino). Na legenda, Wanda brinca sobre a língua do país.

“Você fala português?”, escreveu.

Relação conturbada entre Wanda e Icardi e traição a Maxi López

Wanda e Icardi anunciaram o fim do casamento no início do mês. Eles estavam juntos desde 2013, entre idas e vidas. A relação teve início no período em que a influenciadora era casada com Maxi López, com quem tem três filhos (Valentino, Constantino e Benedicto). Na época, o caso ganhou os holofotes tanto na Itália, onde os jogadores eram companheiros de clube, quanto na Argentina.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.