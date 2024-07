Palmeiras vive drama com laterais; entenda

O técnico Abel Ferreira ganhou problemas justamente na posição que gosta de utilizar ao longo dos jogos do Palmeiras: os laterais. Diante do Botafogo e Cruzeiro, o treinador perdeu Piquerez e Mayke, ambos machucados e sem previsão de retorno.

Contra o Botafogo, Piquerez sentiu uma lesão no joelho e vai passar por cirurgia. A tendência é que ele não retorne ao time até o fim do ano. Sem a projeção de novas contratações, o Verdão terá que contar com Vanderlan e Caio Paulista, peças que já estão no elenco.

Enquanto isso, o lado direito, que parecia intacto, sofreu um baque contra o Cruzeiro. Logo depois de sofrer um carrinho do adversário, Mayke abriu demais a perna e lesionou. O camisa 12 precisou sair de campo e Marcos Rocha foi acionado para entrar no seu lugar.

Ao longo das próximas semanas, Abel Ferreira terá a opção de manter o experiente Marcos Rocha ou dar espaço a Agustín Giay, jogador que foi contratado recentemente junto ao San Lorenzo e enfim poderá mostrar o seu potencial.

Outra opção que o comandante pode utilizar é deslocar Gustavo Gomez para o lado do campo. O capitão já fez a função na última temporada. Sendo assim, ele teria que promover um novo zagueiro para jogar com Murilo. Atualmente, as opções são Naves e Victor Lopes.

Fã de lateral

Vale citar, que Abel Ferreira nunca escondeu a sua predileção por utilizar os laterais do seu elenco nas mais variadas posições. Recentemente, em jogo contra o Fortaleza, ele escalou a equipe titular com cinco laterais.

