Shola, destaque do sub-20, assina contrato com o Flamengo por três anos

O Flamengo assinou em definitivo nesta segunda-feira (22) a contratação de Shola, destaque do sub-20. O atacante estava atuando por empréstimo há mais de um ano e, recentemente, foi contratado por cerca de 450 mil dólares (R$ 2,4 milhões). Assim, o rubro-negro terá 70% dos direitos econômicos do atleta nigeriano. O contrato será por três temporadas.

Desse modo, os outros 30% dos direitos de Shola seguem com seu clube formador, o Remo Stars, da Nigéria. O jogador foi campeão da Copa Libertadores da América na base, com direito a gol marcado na grande final diante do Boca Juniors, da Argentina.

Veja números de Shola pelo Flamengo no sub 20

Contudo, o atacante é peça importante no time comandado pelo ex-lateral-esquerdo Filipe Luís. Em 18 partidas, ele marcou cinco gols e contribuiu com quatro assistências. Assim, assumiu a titularidade na equipe de base da Gávea.

Todavia, agora com sua negociação final concretizada, é certo que o atacante estará presente na disputa do Mundial de Clubes da categoria em agosto. O adversário, portanto, será o Olympiacos, da Grécia, e a partida poderá ser no estádio do Maracanã.

