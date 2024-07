CBF altera data e horário do jogo entre Atlético-GO e Botafogo

A CBF alterou a data e o horário do jogo entre Atlético-GO e Botafogo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, que seria no dia 4 de agosto às 16h, passou para o dia 3 (sábado), às 20h, no Antônio Accioly.

LEIA MAIS: Botafogo pode bater recorde no Campeonato Brasileiro

Segundo a CBF, a solicitação para a mudança de data foi do Grupo Globo, que precisou fazer ajustes na programação. A partida, porém segue no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Mais quatro jogos do Brasileirão também sofreram alterações, incluindo Bahia x Internacional, que foi antecipado para o dia 27 de julho por conta do duelo do Tricolor Baiano contra o Botafogo, dia 30, pela Copa do Brasil.

Hoje, o Botafogo soma 39 pontos e aparece na liderança. Já o Atlético-GO tem apenas 11 e ocupa a lanterna. Antes de enfrentar o Dragão, a equipe de Artur Jorge terá jogos contra São Paulo (Brasileirão), Cruzeiro (Brasileirão) e Bahia (jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook