São Paulo negocia a contratação de Mauricio Lemos, do Atlético

O São Paulo está muito próximo de confirmar a contratação do defensor Mauricio Lemos, do Atlético. Segundo informações, falta apenas a assinatura de contrato entre as partes. O jogador fechará por empréstimo até o final da atual temporada.

Maurício, aliás, não entra em campo desde junho devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele foi liberado recentemente, mas não entrou em campo na vitória contra o Vasco da Gama, no último domingo (21). Com seis jogos na competição nacional, se fizer o sétimo, não poderá fazer a transferência de equipe.

Todavia, o defensor uruguaio havia perdido espaço desde a chegada do técnico Gabriel Milito em abril ao Atlético. No Galo atual, Lemos compete por posição diretamente contra Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo. Contudo, Junior Alonso e Lyanco também chegaram ao clube para auxiliar no elenco e assim o jogador de 28 anos pode seguir sem oportunidades.

Mauricio deve chegar ao São Paulo para ser titular

No Atlético desde 2023, Maurício conquistou dois campeonatos estaduais. Seu vínculo atual vai até o ano de 2025 com o clube mineiro. Em 2024, ele fez 14 partidas e marcou em duas oportunidades. No time paulista, o jogador deve chegar para atuar como titular com o argentino Zubeldía. No momento, o comandante conta com Alan Franco, Arboleda e Ferraresi.

