Ex-goleiro Bruno tenta se aproximar do filho e ajudá-lo com carreira no futebol

O ex-goleiro Bruno deu início a uma tentativa de aproximação com Bruninho Samudio. O ex-atleta que está em liberdade condicional teria reconhecido a familiares que é pai do jovem. Com isso, sua intenção é tentar auxiliá-lo na carreira que ele almeja no futebol, na mesma posição. Afinal, ele conta com passagens por Athletico e recentemente passou a integrar a base do Botafogo. A informação é do jornal “Extra”.

Anteriormente, Bruno sequer teve contato ou relacionamento com Bruninho. Apesar disso, depois que o Glorioso anunciou sua contratação para as categorias de base do Glorioso, o ex-goleiro passou a segui-lo nas redes sociais. A propósito, Sônia Moura, avó materna, deu início a uma briga judicial para a liberação de pensões atrasadas do menino. O valor, aliás, fica próximo dos R$ 1 milhão. No atual cenário, em liberdade provisória desde janeiro deste ano, Bruno segue ativo como goleiro, mas em torneios amadores.

Na última semana, o Botafogo anunciou a contratação de Bruninho para integrar a categoria sub-14. O jovem era destaque nas categorias de base do Athletico. Prova disso é que ganhou o prêmio de melhor goleiro da Copa Voltaço sub-14, principal torneio da categoria. Assim, ele chamou a atenção dos olheiros do Alvinegro. Por sinal, tem tratamento de um jogador de grande potencial, já que tem 1,88 metros com 14 anos.

Bruno condenado por morte de Eliza

Eliza desapareceu em 2010 e, três anos depois, a Justiça condenou Bruno a 22 anos e três meses de prisão pela morte dela. O ex-goleiro foi considerado o mandante da morte da modelo, além da ocultação do cadáver. Mesmo assim, o corpo jamais foi encontrado.

A Justiça ainda indica que o ex-goleiro sequestrou Bruninho e o manteve em cárcere privado. Em 2010, Eliza foi levada sem consentimento para um sítio de Bruno, na cidade de Esmeraldas, em Minas Gerais. No local, ela ficou em cárcere privado.

Posteriormente, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, asfixiou a modelo e sumiu com o seu corpo. Já Bruninho, que ainda era um bebê na época, estava com desconhecidos em outra cidade de Minas, Ribeirão das Neves.

