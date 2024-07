Arias volta com assistência e é o garçom do Fluminense na temporada

Depois de disputar a Copa América com a camisa da Colômbia, Jhon Arias voltou ao Fluminense e mostrou o quanto é importante para fazer a equipe produzir. Afinal, foi de seus pés que saiu o cruzamento rasteiro para o gol da vitória sobre o Cuiabá, de Kauã Elias, na Arena Pantanal.

Obviamente, que o lindo corta-luz de Paulo Henrique Ganso enganou a defesa do Dourado, porém o passe foi do colombiano. Após a tabela com Samuel Xavier pela direita, o jogador teve boa visão de jogo e mostrou porque é o garçom do time com 5 assistências na temporada Além disso, balançou a rede seis vezes no ano, sendo o atleta com mais participações em gols do elenco.

No primeiro tempo, Mano preferiu escalar o camisa 21 mais por dentro, como ele atua pela seleção cafetera. No entanto, o atleta não conseguiu ter um bom rendimento, afetando inclusive, a produção de Ganso, que concedeu espaços pela direita.

Mudança importante

O comandante tricolor fez uma boa leitura do jogo e deslocou Arias para a ponta, o que fez com que o colombiano pudesse ser mais efetivo, inclusive no lance que gerou o gol. Na coletiva de imprensa, Mano explicou a mudança para equacionar o problema e sair com a vitória.

“A ideia inicial foi colocar o Arias por dentro, muito parecido de como ele jogou a Copa América. Porque entendíamos assim como eles tinham um 10 com muita liberdade, nós também tínhamos esse camisa 10 que é o Ganso. Tinha um pouco de preocupação com o tripé de meio-campo do Cuiabá, que é um tripe forte, e queria ter mais um jogador ali para o Ganso não sofrer tanto e não ter que baixar”, disse.

“Não acho que funcionou tão bem. Nas duas extremas, Arias rendeu melhor, tanto pela esquerda quanto pela direita. E pela direita mais ainda, onde está acostumado a jogar com Xavier e Ganso. Eles fazem uma triangulação que consegue atrair o adversário para sair rápido e chegar na área e concluir a jogada. Mas sempre penso no melhor para o time, tentamos equacionar os problemas que iríamos ter para o jogo para depois tentar vencê-lo”, concluiu.

