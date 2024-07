Fluminense anuncia álbum de figurinhas no aniversário de 122 anos do clube

O Fluminense completou 122 anos de história no último domingo (21). Assim, o clube carioca anunciou uma parceria com a Panini para o lançamento de um álbum de figurinhas intitulado de “Fluminense – As Taças Que Levantei”. O produto fará um registro histórico dos momentos mais marcantes do Tricolor.





Dessa forma, a pré-venda começou neste domingo (21), na loja oficial da editora, enquanto a comercialização física, nas bancas de jornal, terá início no dia 16 de agosto.

A edição relembra uniformes memoráveis, jogadores célebres e o início da Seleção Brasileira em Laranjeiras. Além disso, o surgimento dos primeiros medalhistas olímpicos brasileiros, os quatro títulos brasileiros e a conquista da Libertadores. A obra, portanto, conta com 48 páginas e um total de 273 figurinhas, sendo 73 especiais.

Álbum para o torcedor

O álbum terá a versão capa brochura por R$ 19,90 e cada dura por R$ 54,90. Os envelopes, com 5 figurinhas, serão vendidos por R$ 5,00 cada.

“O Fluminense é um dos times com mais história no futebol brasileiro, as suas glórias e contribuições para o esporte ultrapassam os limites do Rio de Janeiro. Com esse lançamento inédito, apresentamos nossa homenagem a todo esse legado e queremos trazer aos torcedores apaixonados uma representação digna desse clube que é parte fundamental na história do futebol nacional.” conta Martina Limoni, diretora de marketing da Panini na América Latina.

