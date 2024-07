Vagiannidis quer o Botafogo e planeja viagem; Panathinaikos resiste

O lateral-direito Vagiannidis não pensou duas vezes ao receber a oferta do Botafogo. O defensor quer, então, defender o clube brasileiro e, assim, planeja uma viagem ao Rio de Janeiro para fechar com o Mais Tradicional. No máximo, até quinta-feira (25), ele quer desembarcar na Cidade Maravilhosa. A informação é do portal “oGol”. Agora, ele tem de negociar a liberação com o Panathinaikos.

No entanto, os atenienses resistem, fazem jogo duro e avisam que não vão liberar a fera por menos de 3 milhões de euros (R$ 12,2 milhões na cotação atual), segundo a publicação. Os gregos, aliás, recusaram ofertas inferiores a esta recentemente, após sondagens de Portugal, França e Alemanha. O Panathinaikos ainda tem que repassar uma fatia a Inter de Milão, ex-clube de Vagiannidis.

O Botafogo quer pagar 1 milhão de euros (R$ 6 milhões) e usa, como argumento, a possibilidade de o jovem de 22 anos sair do Panathinaikos de graça, em 2025, quando termina o contrato do jogador com o clube grego.

Vagiannidis é uma indicação do técnico Artur Jorge, que o conheceu quando estava no Braga (POR). Afinal, ambos se enfrentaram em fases eliminatória da Champions League. O jogador gostou do interesse do treinador minhoto, do projeto do Botafogo, da proposta salarial e da rede multiclubes na qual o Glorioso está inserido, a Eagle Holding. Com ele, portantpo, tudo certo!

