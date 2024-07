Corinthians se aproxima de acerto com novo patrocinador máster

Em meio à procura por um novo patrocinador máster, o Corinthians está bem próximo de anunciar um novo acordo para a área nobre de seu uniforme. Nesse sentido, o clube avançou nas negociações com a casa de apostas Esportes da Sorte para substituir a VaideBet.

Dessa forma, o acordo terá a duração de três anos e prevê o pagamento de aproximadamente R$ 310 milhões. Sendo assim, será pago R$ 90 milhões nesta primeira temporada, enquanto nas próximas duas a empresa depositará cerca de R$ 110 milhões.

Além disso, a Esportes da Sorte planeja ajudar o clube na busca por reforços para a sequência da temporada e elevar as receitas de marketing. Em campo, o time reagiu com a chegada do técnico Ramón Díaz, porém precisa fortalecer o elenco para ter um final de ano mais tranquilo.

A empresa, portanto, chega para substituir a VaideBet, antiga parceira que rescindiu com o Corinthians após escândalos. Entre eles, está o envolvimento de um laranja no pagamento de comissão pelo acordo.

Investigação em curso

O Conselho Deliberativo do Corinthians fará uma reunião extraordinária para tratar do contrato de patrocínio com a casa de apostas VaideBet. Ele durou apenas cinco meses, entre janeiro e junho deste ano, e o rompimento causou transtornos nos bastidores do clube paulista.

O presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, convocou o encontro para o dia 12 de agosto. Nesse sentido, ele acredita que até essa data, a Comissão de Justiça do órgão já terá encerrado relatório sobre o caso.

Em maio, Tuma abriu investigação sobre o caso. Paralelo a isso, a Polícia Civil conduz um inquérito para investigar ilegalidades no repasse do valor de comissão do contrato.

A empresa Rede Social Media Design, que trabalhou como intermediadora do acordo entre o Timão e a casa de apostas, recebeu R$ 1,4 milhão do clube e repassou parte a uma empresa chamada Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda.

Além disso, Alex Cassundé, dono da Rede Social Media Design, prestou depoimento à Polícia por mais de três horas. Segundo fontes, ele afirmou ter conhecido a VaideBet por intermédio de uma pergunta feita ao Chat GPT, uma ferramenta de inteligência artificial.

Ele também alegou que entrou como intermediário do contrato somente em janeiro, com a assinatura do compromisso, sem ter qualquer envolvimento com a operação.

