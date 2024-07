Neymar registra momento família com Biancardi e Mavie

O atacante Neymar aproveitou um dia de piscina ao lado de Bruna Biancardi e Mavie nesta terça-feira (23). O jogador do Al-Hilal, que segue seu processo de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, fez o registro do momento ao lado de sua namorada e da filha do casal em seu perfil no Instagram.

Na foto, o ídolo do Santos aparece dentro da piscina com Mavie no colo e Biancardi ao seu lado. A influenciadora usa um biquíni rosa com detalhes em neon. O jogador compartilhou a imagem com um coração, além da marcação do perfil de Bruna, que respostou a publicação e acrescentou a palavra “nós”.

O registro é mais uma prova de que o casal passa por um momento de reconstrução da relação. Ainda que Neymar tenha assumido Helena, filha do jogador e fruto da relação extraconjugal com Amanda Kimberlly, e tornado publica a traição que aconteceu enquanto estava grávida de Mavie, a influenciadora segue dando indícios de que perdoou Neymar.

O jogador do Al-Hilal, inclusive, a primeira declaração pública para sua nova filha na última semana. Em postagem em seu perfil no Instagram, Neymar exibiu fotos do nascimento de Helena.



Relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi estão juntos desde 2021, entre idas e vindas. No entanto, o jogador viu seu nome envolvido em diferentes casos de traição ao longo do relacionamento. Ainda assim teve suas ações perdoadas pela influenciadora. Atualmente, o casal passa por um período de reconciliação, uma vez que oficializou o retorno no início do mês de julho.

