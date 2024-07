Grêmio faz consulta por Alex Sandro, ex-Juventus

O Grêmio já anunciou quatro reforços nesta janela de transferências, mas a fome por novos jogadores parece não ter fim. O Tricolor segue no mercado e consultou representantes de Alex Sandro, que estava na Juventus, para ser o novo lateral-esquerdo. Apesar do interesse, a diretoria acredita que a negociação seja bastante complicada.

Alex Sandro ainda não acertou com nenhum clube para a próxima temporada. Dessa maneira, está livre após nove anos na Juventus. Para manter a forma física, treina com o elenco do Hope Internacional, que disputa a Terceira Divisão no Pará.

Segundo o “ge”, o principal obstáculo para o Grêmio avançar e acertar com o lateral-esquerdo é o salário. Afinal, Alex Sandro ainda tem mercado na Europa, recebeu algumas propostas e tem vencimentos muito acima da realidade do Imortal.

Até o momento, o Tricolor encorpou o setor ofensivo, com a contratação de um meia, um ponta e dois centroavantes, posição considerada a mais carente do elenco. Afinal, Diego Costa vive com muitas lesões e o reserva imediato, JP Galvão, tinha contrato até o fim de julho e já se despediu do clube, após não render o esperado. Agora, o foco é a defesa, principalmente para a lateral esquerda.

Chegaram Arezo, Monsalve e Aravena, todos eles demandaram investimentos por parte do Grêmio. O último a ser contratado foi o dinamarquês Braithwaite, que deixou o Espanyol e estava livre no mercado. Esse tipo de negócio é o preferido pela diretoria, por conta da dificuldade financeira para grandes aquisições.

