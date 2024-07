Alisson inicia processo de recuperação no São Paulo após fratura

O São Paulo divulgou, nesta terça-feira (23), uma atualização sobre a grave lesão do meia Alisson. Segundo o clube, o jogador já começou o processo de recuperação no REFFIS Plus (Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica) após a realização da cirurgia para corrigir uma fratura em seu tornozelo direito, na última quinta (18).

O Tricolor Paulista não divulgou, porém, o tempo que o meia levará para voltar a atuar. A tendência, no entanto, é que, devido a gravidade da contusão, ele só retorne aos gramados em 2025.

A lesão de Alisson ocorreu no segundo tempo da partida contra o Grêmio, na última quarta (17). Na ocasião, o jogador tentou recuperar uma bola na defesa e ficou com o pé direito preso no gramado. Assim que caiu, ele sentiu a dor e os companheiros pediram a alteração. Em seguida, deixou o campo e foi para um hospital próximo para a realização de exames, que constataram a fratura.

No dia seguinte à lesão, o meia se pronunciou em suas redes sociais, agradecendo às mensagens de apoio.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelo carinho nessas últimas horas. No estádio, no vestiário, nas arquibancadas, no hospital, em mensagens… Tudo isso só me deu forças para encarar esse momento com a cabeça boa e motivação para recuperação. Já passei por momentos difíceis na minha vida e não vai ser esse que irá fazer com que eu desista”, afirmou o jogador.

