Vitória x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo encara o Vitória na noite desta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Barradão, em Salvador (BA), às 20h (de Brasília). O Rubro-Negro carioca vai atrás da vitória para diminuir a diferença para o líder Botafogo, que atualmente é de cinco pontos. Por outro lado, o Leão da Barra precisa dos três pontos para sair da zona de rebaixamento. Mas, para isso acontecer, além de fazer a sua parte, terá que torcer por tropeços de Cuiabá ou Criciúma.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida.

Como está o Vitória

Para enfrentar o Flamengo, o Vitória não terá o atacante Janderson, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Completam a lista de baixas Luan e Caio Vinícius, lesionados. Além disso, o técnico Thiago Carpini ainda tem como dúvida Osvaldo, que relatou incômodo em um dos joelhos.

Como está o Flamengo

O técnico Tite conta com três desfalques para a partida desta quarta-feira. Além de Bruno Henrique, que já ficou fora dos últimos jogos, Wesley e Pulgar também são baixas para o jogo no Barradão. Assim, Varela substitui o lateral, enquanto Allan entra no lugar do chileno.

Além disso, o treinador promoverá outras mudanças: Léo Pereira no lugar de David Luiz, que reencontra o Vitória, e Matías Viña no lugar de Ayrton Lucas.

VITÓRIA X FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 19 ª rodada

Data e horário: 24/7/2024, 20h (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Léo Naldi (Ricardo Ryller), Willian Oliveira e Matheusinho (Jean Mota); Everaldo, Lawan (Iury Castilho) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Árbitro: Raphael Claus (SP/FIFA)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP/FIFA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.