Ferj volta atrás e revoga exclusão do Friburguense da Copa Rio; entenda

A Copa Rio nem começou, mas já teve um início bem agitado. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) comunicou a exclusão do Friburguense por não ter feito a inscrição mínima de 15 jogadores em tempo hábil previsto no regulamento da competição.

No entanto, na noite desta terça-feira, o Friburguense divulgou que a Ferj revogou a decisão da exclusão do Frizão da competição 2024. Com isso, o jogo do Frizão contra o América que – inicialmente era para esta quarta, 24/7 – será na quinta-feira, 25/7, às 14h45, no Estádio Eduardo Guinle.

A Copa Rio é em formato mata-mata, em jogos de ida e volta. O campeão escolhe se vai disputar a Série D ou a Copa do Brasil de 2025. Ao vice, fica a vaga restante.

Veja a nota da Ferj

Regulamento da Copa Rio

A Copa Rio, aliás, reúne 24 equipes em um torneio no sistema mata-mata. Ao todo, são cinco etapas: primeira fase, oitavas, quartas, semifinais e final — sempre em jogos de ida e volta.

A primeira fase é disputada entre oito equipes da Série A2, quatro da Série B1 e quatro da Série B2. O ano de referência para esta edição é 2023. Nas oitavas de final entram as oito equipes da Série A1, enfrentando os vencedores dos cruzamentos da primeira fase.

O campeão e o vice-campeão, aliás, do torneio faturam vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, com prioridade de escolha para o campeão. O interesse do Volta Redonda está na classificação para a próxima Copa do Brasil, já que o clube ainda não tem vaga garantida.

Em 2023, a Portuguesa foi a campeã da Copa Rio, optando pela vaga na Série D do Brasileirão de 2024. Vice-campeão, o Olaria ficou com a vaga na Copa do Brasil. O Volta Redonda é o maior campeão do torneio, com 5 títulos.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.