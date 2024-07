Tem jogão na noite desta quarta-feira (24/7), no Maracanã, pelo Brasileirão. De um lado, o Fluminense, com 11 pontos, que luta para deixar a zona de rebaixamento, enquanto, do outro, Palmeiras, vice-líder com 36 e que luta pelo título. Assim, o confronto da 19ª rodada será às 21h30 (de Brasília) e terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua Jornada Esportiva a partir das 20h (de Brasília). O comando e a narração está com Ricardo Froede.