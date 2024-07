São Paulo busca voltar a vencer Botafogo após quatro anos

O São Paulo encara o Botafogo nesta quarta-feira (24), às 19h30, no MorumBIS, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista vê o duelo contra o Glorioso como um confronto direto para suas pretensões na competição, já que os cariocas são os líderes da tabela até aqui. Mas, para sonhar com o título nacional, o Soberano precisa vencer o Alvinegro, algo que não acontece há quatro anos.

A última vez que o São Paulo venceu o Botafogo, aconteceu pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Na ocasião, o Tricolor venceu o Glorioso por 4 a 0, com dois gols de Brenner, além de tentos de Reinaldo e Hernanes. Desde então, as equipes se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias dos cariocas e um empate.

O último embate, inclusive, registrou o único empate deste período. No MorumBIS, palco do duelo desta quarta-feira, as equipes ficaram no 0 a 0. Os quatro confrontos anteriores acabaram com vitória do Botafogo, sendo três delas no Nilton Santos.

Assim, o São Paulo sabe que uma vitória em cima do líder da competição, pode recolocar a equipe na briga pelo título brasileiro. O Tricolor soma 31 pontos e está na quinta posição, com oito pontos a menos que o Botafogo e um triunfo em casa diminui essa distância.

Para a partida, o Tricolor terá os retornos de Igor Vinícius e Welington, que cumpriram suspensão na última partida. Calleri ainda é dúvida, com dores no tornozelo direito. Já Zubeldía terá que cumprir suspensão novamente e não fica no banco de reservas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.