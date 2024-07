Fluminense busca manter escrita contra o Palmeiras, no Maracanã

Após a vitória sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Maracanã. Assim, o Tricolor tenta mais uma vitória, na última rodada do primeiro turno, para aumentar a confiança em uma possível arrancada.

Para isso, a equipe carioca tenta manter uma escrita importante, visto que não perde para o Alviverde no estádio, desde 2017. Na época, o time paulista saiu de campo com os três pontos, ao triunfar por 1 a 0, com gol de Egídio, no dia 24 de setembro.

Desde então, foram seis confrontos no Maracanã, com quatro vitórias do Fluminense e dois empates, sendo todas elas pelo Campeonato Brasileiro. Em 2018, por exemplo, a equipe de Laranjeiras venceu por 1 a 0, com gol do lateral-direito Gilberto, que atualmente defende as cores do Bahia.

No ano seguinte, mais um triunfo por 1 a 0, desta vez com tento do atacante Marcos Paulo. Em 2020, os times ficaram no empate por 1 a 1, e Evanílson deixou o dele, enquanto Luiz Adriano estufou a rede para o Palmeiras.

Em mais uma vitória, o time carioca bateu o adversário por 2 a 1, em 2021, com dois gols de Yago Felipe, enquanto Dudu descontou. O zagueiro Manoel foi o responsável pelo gol tricolor no empate por 1 a 1, em 2022, enquanto Rony também marcou.

Por fim, no dia 5 de agosto de 2023, Jhon Arias e John Kennedy fizeram os gols da vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras; Gustavo Gómez descontou.

Confira a escrita sobre o Palmeiras no Maracanã

2018 – Fluminense 1 x 0 Palmeiras

2019 – Fluminense 1 x 0 Palmeiras

2020 – Fluminense 1 x 1 Palmeiras

2021 – Fluminense 2 x 1 Palmeiras

2022 – Fluminense 1 x 1 Palmeiras

2023 – Fluminense 2 x 1 Palmeiras

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.