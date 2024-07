João Gomes recebe apoio de torcedores de Flamengo e Wolverhampton por declaração sobre gagueira

João Gomes abriu o coração para falar do duro processo de aceitação de sua gagueira, que o acompanha desde a infância. Cria do Flamengo, o meia abordou o tema durante a gravação do documentário promovido pelo Wolverhampton, dedicado ao brasileiro, e recebeu inúmeras mensagens de apoio de torcedores nas redes sociais.

Em um trecho divulgado na última terça-feira (23), João Gomes falou sobre como o distúrbio de comunicação afetou sua juventude e como fez para superá-lo. O depoimento mexeu com torcedores e companheiros do jogador, que fizeram questão de demonstrar carinho e admiração pelo processo de aceitação do atleta.

Lucas Paquetá, por exemplo, compartilhou o vídeo divulgado pelo Wolves em seu perfil. Na legenda, enalteceu o amigo: “Você é diferenciado, meu mano! Te admiramos muito”, escreveu.

João Gomes recebe apoio de torcedores

A – necessária – declaração de João Gomes atingiu principalmente torcedores do Flamengo e do Wolves. “Meu coração fica feliz em vê-lo se abrir assim”, disse um inglês nos comentários do vídeo.

“A importância da fonoaudiologia. Trouxe autoestima, confiança e uma boa comunicação pra vida do João Gomes. É nítida as mudanças de uns anos pra cá. Hoje tem se comunicado até em outros idiomas. Fico muito feliz”, disse uma rubro-negra no X.

A declaração também serviu para que outras pessoas pudessem dar seus depoimentos sobre gagueira. O ator Vinicius Wester, por exemplo, usou o vídeo de João Gomes para dar seu relato de vida sobre o distúrbio.

Eu sofri quase 20 anos com a gagueira. O teatro começou a me salvar nesse sentido, tendo em vista que odiava exercícios de fonoaudiólogo. a pior coisa do mundo é você ter dificuldade de comunicação e ainda ser zoado por isso. João Gomes é corajoso demais! https://t.co/1RkE7JAMFR — Vinicius Wester (@viniciuswester) July 23, 2024





Documentário do Wolves

O Wolverhampton preparou um documentário especial sobre o Garoto do Ninho, que é um dos destaques do clubes inglês. A obra leva o nome de “João Gomes: O Pitbull”. O meia, aliás, tem esse apelido desde os tempos que atuava no profissional do Flamengo.

“Era algo que me entristecia e meio que me bloqueava, sabe? Eu sempre quis me expressar, mas me senti bloqueado. Me senti inferiorizado. Hoje em dia eu me sinto muito mais feliz e, principalmente, já me aceito mais. Tenho essa coragem de falar, tenho essa coragem de me expressar. Claro que tenho um tempo diferente de comunicação, mas é isso que as pessoas que têm que respeitar”, disse João Gomes durante o trecho divulgado pelo Wolves.

