Jorge Jesus completa 70 anos e ganha surpresa no Al-Hilal

O treinador Jorge Jesus, ex-comandante do Flamengo e que atualmente está à frente do Al-Hilal, completa 70 anos nesta quarta-feira (24). O clube asiático fez uma surpresa para o técnico português, que ganhou um bolo especial e as felicitações de todo o elenco.

Em meio à pré-temporada, o experiente comandante se prepara para seu segundo ano pelo clube. Vale lembrar que, na temporada passada, o Al-Hilal conquistou o título saudita, de forma invicta, e ainda entrou para o Livro dos Recordes. Afinal, emplacou 34 vitórias seguidas, a maior sequência já registrada no futebol profissional.