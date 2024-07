David Beckham leva bronca de esposa após foto

O astro inglês David Beckham levou um puxão de orelha da esposa após uma postagem em rede social. Em seu perfil no Instagram, o ex-jogador publicou uma foto com Victoria Beckham, mas acabou desagradando a ex-Spice Girl.

Na imagem, o sócio do Inter Miami aparece sorridente, abraçado a Victoria no meio da vinícola Domaine De Peretti Della Rocca, na França. Na legenda, o ídolo do Manchester United valoriza a experiência.

“Já comemos em muitos lugares bonitos, mas WOW Domaine De Peretti Della Rocca”, elogiou Beckham.

Mas a experiência não foi suficiente para livrar o ex-jogador de uma chamada da ex-Spice Girl. Em comentário na publicação, Victoria criticou o filtro escolhido por Beckham para a foto, que influenciou em sua aparência.

“Como assim? Por quê o meu cabelo está ruivo??? Qual filtro é esse, David?” brincou a artista, que incluiu emojis sorridentes na sua ‘reclamação’.

David Beckham e Victoria Beckham

David e Victoria Beckham estão casados desde 1999. Eles são pais de Brooklyn (25 anos), Romeo (21 anos), Cruz (19 anos) e Harper (13 anos). Enquanto o ex-jogador inglês fez história por clubes como Manchester United e Real Madrid e atualmente é um dos sócios do Inter Miami, clube de Messi, a artista fez parte do grupo Spice Girls, fenômeno mundial entre os anos 90 e 2000.

